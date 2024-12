La Commissione europea | Novotech innovatore chiave per il progetto COCOLIH2T

Leggi su Ildenaro.it

Nell’ambito del, finanziato dallaper Horizon Europe, una delle innovazioni sviluppate con la partecipazione diAerospace Advanved Technology srl, punto di riferimento nel settore dell’aviazione civile e commerciale, grazie a competenze avanzate nella lavorazione dei materiali compositi, con sedi operative nel Mezzogiorno a Casoria, in provincia di Napoli, e Avetrana in provincia di Taranto, è stata positivamente analizzata dal Radar dell’Innovazione della.Si tratta dei serbatoi di carburante H2 conformabili in materiale termoplastico per i settori aeronautico e automobilistico, giudicata dalla“pronta per il business”, con un forte potenziale, in quanto “risponde ai bisogni dei mercati esistenti”.Per tali ragioni il Radar dell’Innovazione ha identificatoAerospace Advanved Technology srl come ‘innovatori’ nello sviluppo di questa soluzione.