Inter-Como 2-0 | a segno Augusto e Thuram

Milano, 23 dicembre 2024 – Non una partita semplice, tutt’altro. Ildi Fabregas si è dimostrato avversario tosto, coriaceo, ma la maggior qualità dell’ha fatto la differenza. Non una partita perfetta per i nerazzurri, molto impacciati nel primo tempo e imprecisi nella ripresa, tuttavia da calcio da fermo arriva il primo gol nella ripresa, corner di Calha e stacco di, e al 90’ spaccato il siluro dia chidere i conti e cementare tre punti fondamentali. Vittoria importante, nell’emergenza difensiva e la stanchezza, che tiene l’in scia all’Atalanta con una partita da recuperare. Il treno scudetto è partito e in parte si sta scremando, ma le prime tre sono ancora a pieno ritmo. Brutto primo tempo Inzaghi è in emergenza in difesa e tocca a Carlosadattarsi braccetto, in fascia tornano Dimarco e Dumfries con la Thu-La davanti.