Morto Giuseppe Crippa ' re' della microelettronica italiana

Con il cuore in Brianza e la mente proiettata verso l'innovazione globale, Giuseppe Crippa, il re della microelettronica italiana, ci ha lasciato a 90 anni. Fondatore di Technoprobe, un’azienda simbolo di eccellenza che opera su tre continenti, "Peppino" ha rivoluzionato il settore con passione e visione. Oggi le sue radici si fermano per un momento di riflessione, onorando un’eredità che continuerà a ispirare generazioni di innovatori.

E' morto a 90 Giuseppe Crippa, fondatore della Technoprobe, azienda con il cuore in Brianza sedi in tre continenti che hanno deciso di fermarsi per un giorno per ricordare "Peppino". Nato a Robbiate, in provincia di Lecco, dopo un breve periodo alla Breda a inizio anni Sessanta è entrato alla Sgs-Ates, poi diventata ST Microelettronics, dove ha iniziato ad occuparsi di semiconduttori andando anche a studiare nella Silicon Valley. In azienda con vari ruoli resta per trent'anni. E' due anni prima della pensione nel 1993 che inizia una sua attivitĂ . Steve Jobs aveva cominciato in un garage, lui insieme al figlio Cristiano (che ha due fratelli Roberto e Monica) e alla moglie Mariarosa Lavelli, ad occuparsi dell'amministrazione, inizia la produzione di probe card in garage e in soffitta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Giuseppe Crippa, 're' della microelettronica italiana

In questa notizia si parla di: morto - giuseppe - crippa - microelettronica

Giuseppe Guastella morto a 39 anni in ospedale, famiglia presenta esposto: 30 indagati, sarà eseguita autopsia - Giuseppe Guastella, 39enne di Comiso, è deceduto il 12 marzo all'ospedale di Ragusa. La sua famiglia ha presentato un esposto per far luce sulle circostanze della morte, coinvolgendo 30 indagati.

Morto Giuseppe Crippa, 're' della microelettronica italiana; Addio a Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe e tra gli imprenditori più ricchi d’Italia; E’ morto Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe.

Morto Giuseppe Crippa, 're' della microelettronica italiana - E' morto a 90 Giuseppe Crippa, fondatore della Technoprobe, azienda con il cuore in Brianza sedi in tre continenti che hanno deciso di fermarsi per un giorno per ricordare "Peppino". Come scrive ansa.it

Addio a Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe e tra gli imprenditori più ricchi d’Italia - Merate, aveva 90 anni e nel garage di casa aveva creato la sua azienda che oggi è una multinazionale della microelettronica di precisione con 400 milioni di euro di fatturato e 3mila dipendenti ... Si legge su msn.com