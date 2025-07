San Casciano, violenta rissa in strada. Botte tra rivali in amore, urla e traffico bloccato.

San Casciano Violenta si è svegliata sotto shock dopo una notte di tensione e caos: due risse scoppiate tra rivali in amore, urla sfiorate dal dramma e traffico completamente bloccato. Un episodio che ha scosso il tranquillo Comune toscano, richiedendo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La tranquilla serata si è trasformata in un quadro di violenza e scontro, lasciando dietro di sé ricordi di una notte intensa e inquietante.

San Casciano (Firenze), 6 luglio 2025 – Nottata calda quella appena trascorsa nel Comune di San Casciano, calda non solo per le alte temperature ma perché poco prima della mezzanotte di sabato 5 luglio sono scoppiate ben due risse con l’intervento degli uomini dell’Arma dei carabinieri. La prima nella frazione di Cerbaia Val di Pesa, dove sono riusciti a portare alla ragione le persone coinvolte, l’altra avvenuta in via di Vittorio nel centro di San Casciano Val di Pesa ha visto coinvolte più persone di cui quattro sono state portate al pronto soccorso. Pare, ma di questo sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di San Casciano, ad affrontarsi siano stati un ex marito di una signora e il nuovo compagno, insieme con altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it