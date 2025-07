Torino l’arrestato per l’esplosione del palazzo è ricoverato in ospedale | era rimasto ferito nello scoppio

A Torino, il quartiere Lingotto è sotto shock dopo l’esplosione che ha causato una tragedia e numerosi feriti. Giovanni Zippo, vigilante di 40 anni coinvolto, si trova ora in ospedale, mentre le indagini fanno luce sul drammatico episodio. Un gesto estremo legato a una vicenda personale che ha sconvolto la comunità: ecco cosa emerge finora su questa vicenda che ha lasciato tutti senza parole.

Si trova al momento ricoverato in ospedale Giovanni Zippo, il vigilante quarantenne arrestato per l’ esplosione del palazzo a Torino, nel quartiere Lingotto, che lunedì ha ucciso una persona e ne ha ferite altre cinque (tra cui una bimba di sei anni). Secondo gli inquirenti, l’uomo voleva distruggere l’appartamento al quinto piano in cui viveva la ex compagna, che in quel momento si trovava in vacanza all’isola d’Elba con il nuovo fidanzato: a perdere la vita è stato invece un completo estraneo, il 33enne Jacopo Peretti, che abitava in un’altra casa sullo stesso pianerottolo. L’attentatore è rimasto a sua volta ferito dallo scoppio e ha subito un intervento chirurgico al centro Grandi ustionati del Cto (Centro traumatologico ortopedico) del capoluogo piemontese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torino, l’arrestato per l’esplosione del palazzo è ricoverato in ospedale: era rimasto ferito nello scoppio

