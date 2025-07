Giovanni Zippo chi è l' uomo che ha provocato l' esplosione di Torino per vendicarsi dell' ex Madalina Ionela Hagiu Ora è ricoverato per ustioni

Un volto noto nel centro di Torino, Giovanni Zippo, 40 anni, ha scatenato una terribile esplosione in via Nizza, lasciando dietro di sé distruzione e feriti. Arrestato il 5 luglio, ora si trova ricoverato per ustioni riportate durante l’incidente. La sua vicenda apre un capitolo oscuro di vendetta e tensione nella città, mentre le indagini continuano a svelare i motivi di questa drammatica escalation.

Ha un volto, un nome e un cognome l'uomo arrestato il 5 luglio a Torino per avere provocato lo scoppio di una palazzina in via Nizza il 30 giugno: è Giovanni Zippo. Il 40enne.

