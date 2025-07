Lecce Pantaleo Corvino fissa l’obiettivo | Lotteremo con grande intensità Di Francesco? Ha voglia di riscatto

Il Lecce si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Eusebio Di Francesco, con Pantaleo Corvino che punta in alto e promette: “Lotteremo con grande intensità”. La voglia di riscatto del mister e l’entusiasmo della società alimentano le speranze dei tifosi, pronti a sostenere una squadra determinata a riconquistare prestigio e successi. È stata una stagione di sfide, ma il futuro si apre ricco di promesse e ambizioni.

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tracciando un bilancio della passata stagione e proiettando lo sguardo verso il futuro con il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. «È stata una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lecce, Pantaleo Corvino fissa l’obiettivo: «Lotteremo con grande intensità. Di Francesco? Ha voglia di riscatto»

In questa notizia si parla di: lecce - pantaleo - corvino - fissa

Puntata #151 - Uno sguardo al mercato del #Lecce che verrà. Ospite: Manuel Vergori (agente sportivo) Vai su Facebook

Lecce, lo staff di mister Di Francesco. Mercato, il dg Corvino fissa il mirino su un difensore del Brescia; Milan e Napoli su Dorgu, il Lecce fissa il prezzo: la maxi richiesta di Corvino; Un distillato per il Lecce: Filip Marchwinski, la nuova sopresa di Corvino.

Il dt del Lecce Corvino rivela: "Camarda? La qualità non ha età. Accontenteremo Krstovic" - Il direttore tecnico del Lecce Pantaleo Corvino parla in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e lancia il nuovo acquisto dei salentini Francesco Camarda: " Dico solo una cosa: di Camarda non bisogna ... Segnala calciomercato.com

Corvino: "Krstovic? Chi lo vuole deve tenere conto di una cosa" - Nella mattinata odierna, La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’intervista esclusiva a Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce. leccesette.it scrive