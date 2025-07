Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi di laurea e sparisce con la fidanzata | il 26enne è condannato per la strage di Corinaldo

Andrea Cavallari, 26 anni, noto per essere coinvolto nella tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo e condannato per la strage, ha fatto parlare di sé ancora una volta. Dopo aver ottenuto il permesso di uscire dal carcere per discutere la tesi di laurea, è scomparso nel nulla insieme alla fidanzata. La sua latitanza alimenta un clima di inquietudine e suscita numerosi interrogativi sulla sua reale fuga.

È ancora latitante Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei membri della cosiddetta «banda dello spray» coinvolta nella tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il giovane detenuto,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi di laurea e sparisce con la fidanzata: il 26enne è condannato per la strage di Corinaldo

In questa notizia si parla di: andrea - cavallari - esce - carcere

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata - Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo che ha costato la vita a sei persone, aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea.

#Bologna In permesso per laurearsi in legge, esce dal carcere e fugge. Andrea Cavallari, 26 anni, era stato condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage del 2018 nella discoteca di Corinaldo. Discussione tesi, cerimonia, poi perse le tracce Vai su X

Andrea Cavallari esce dal carcere per laurearsi ma non rientra: è in fuga con la fidanzata. Il 26enne era cond; Strage di Corinaldo, in fuga il 26enne Andrea Cavallari: era uscito dal carcere per laurearsi; Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata.

Banda dello spray, Andrea Cavallari (condannato a oltre 11 anni) esce dal carcere di Bologna per laurearsi e scompare nel nulla dopo la proclamazione - Sembra essere svanito nel nulla Andrea Cavallari, uno dei membri della ... Da msn.com

Andrea Cavallari esce dal carcere per laurearsi ma non rientra: è in fuga con la fidanzata. Il 26enne era condannato per la strage di Corinaldo - Aveva ottenuto un permesso dal carcere di Bologna per dicutere la tesi di laurea. Scrive msn.com