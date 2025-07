Che duello tra Nek-Guaccero e il calcio Bene il film di Beppe Fiorello

Lo spettacolo televisivo di sabato sera si è acceso con emozioni forti: tra Nek e Bianca Guaccero in "Dalla strada al palco" su Rai1, e il tifo per il Real Madrid nel Mondiale per Club su Canale5, gli ascolti hanno mostrato quanto il pubblico ami le emozioni autentiche. La sfida tra intrattenimento e sport ha catturato milioni di spettatori, dimostrando ancora una volta che la programmazione di qualità conquista sempre. Ma cosa ci riserva il resto della serata?

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la replica di Dalla strada al palco con Nek e Bianca Guaccero raggiungere il 16.5% di share pari a una media di 1.765.000 spettatori. Su Canale5, il Mondiale per Club con la vittoria del Real Madrid per 3 a 2 sul Borussia Dortmund ha registrato il 16.4% pari a una media di 1.758.000 spettatori (primo tempo 1.912.000 - 16.0%; secondo tempo 1.622.000 - 16.9%). Su Rai2, il film tv Nuotando nella follia ha tenuto con il fiato sospeso 647.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Rai3 Stranizza d'amuri, film in prima visione di Beppe Fiorello con Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, conquista il 6.

