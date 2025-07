Bambino di 4 anni azzannato da un pitbull e sbattuto contro il muro | è grave I padroni del cane sono fuggiti

Un episodio choc scuote la tranquillità di una comunità: un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato azzannato e sbattuto più volte contro il muro da un pitbull. I padroni del cane sono fuggiti nel panico, lasciando dietro di sé un dramma che solleva urgentemente questioni di sicurezza e responsabilità. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale rafforzare le normative sulla tutela dei minori e sulla gestione degli animali per evitare tragedie simili in futuro.

Un bambino di 4 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo la brutale aggressione di un pitbull. Il cane l'ha azzannato e sbattuto più volte contro il muro, finché i. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambino di 4 anni azzannato da un pitbull e sbattuto contro il muro: è grave. I padroni del cane sono fuggiti

