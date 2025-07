Figline Valdarno | prende a calci la sua cagnolina riducendola in fin di vita 30enne denunciato rischia il carcere

Un episodio scioccante scuote Figline e Incisa Valdarno: un uomo di 30 anni ha brutalmente aggredito la sua cagnolina di dodici anni, lasciandola in condizioni critiche. La crudeltà verso gli animali, purtroppo ancora presente, spinge le autorità a intervenire con fermezza. La vicenda solleva interrogativi sul rispetto e sulla tutela degli esseri viventi. È fondamentale che episodi come questo non vengano mai sottovalutati.

Aggressione shock nei confronti di un cane a Figline e Incisa Valdarno. È accaduto tutto all'alba di giovedì 3 luglio, un uomo di poco più di trent'anni si è accanito sulla sua cagnolina di dodici anni, riducendola in fin di vita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Figline Valdarno: prende a calci la sua cagnolina riducendola in fin di vita. 30enne denunciato, rischia il carcere

