Rompipallone.it - Il Milan l’ha lasciato andare, ora è protagonista: l’ex rossonero continua ad incantare

Nessuno credeva in lui, ma lontano da San Siro ora fa la differenza: il grande errore dei rossoneri fa discutereÈ arrivato innell’estate del 2022 per 35 milioni di euro, accolto come il colpo di mercato per il presente e il futuro del. Paolo Maldini, all’epoca direttore dell’area tecnica rossonera, ne parlò come un “giocatore di classe, con visione e tecnica superiore”. Eppure, la sua esperienza ao si è trasformata in un calvario: un solo assist in campionato, prestazioni opache e una pressione crescente che sembrava soffocarlo.Poi, la svolta: il trasferimento all’Atalanta. Lì, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ha trovato il contesto ideale per rinascere. Più libero di esprimersi, senza l’ansia di dover dimostrare tutto e subito, ha cominciato a fare ciò che sa fare meglio: illuminare il gioco.