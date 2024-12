Quotidiano.net - I regali di Natale più chic

Per una donna decisa Sempre al passo con la moda con il brand Hanita. Ogni abito è disegnato per esaltare femminilità e bellezza: linee semplici, a disegnare silhouette fluenti e avvolgenti; tessuti pregiati, dalle tinte accese o classiche, con bagliori metallici, o decorati con fantasie geometriche o floreali. Per una donna à la page, che ricerca lo stile e l’eleganza tutti i giorni, non solo per le occasioni importanti. Innovativo e sensuale. Scarpe senza tempo Scarpe maschili senza tempo e dai toni moderni e contemporanei di cui si fa emblema la suola in color ottanio, marchio di fabbrica di Dellovo. Per l’uomo che ama vestire con gusto, indossare la comodità e morbidezza, essere versatile ed elegante nella quotidianità, anche nei momenti di relax. Un uomo attento alla qualità delle materie prime e ai dettagli, che riconosce il valore del made in Italy.