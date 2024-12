Gambit di Channing Tatum potrebbe nei prossimi film sugli AVENGERS?

Leggi su Cinefilos.it

dinei: Doomsday e: Secret Wars porranno fine alla Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, e sembra che ci siano dei piani cosmici in atto per il prossimo grande evento del MCU.Nel suo ultimo Q&A, Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso alcune interessanti indiscrezioni suidei Vendicatori, su quali personaggi degli X-Menro apparire e sulla trama di crossover multi-che gli eventi di Doomsday e Secret Warsro preparare.Perez ha sentito dire che lo studio vuole che i personaggi dei “precedentiMarvel Legacy” appaiano neidei Vendicatori, con “niente e nessuno off limits. E nemmeno i formati”. Non sappiamo esattamente a cosa si riferisca, masuggerire che si stanno prendendo in considerazione alcuni personaggi animati.