Calciomercato.it - Futuro lontano dal Milan: Pioli lo porta in Arabia Saudita

Leggi su Calciomercato.it

Il giocatore potrebbe lasciare il Diavolo nel corso del calciomercato di gennaio: l’ex tecnico rossonero è pronto a puntare su di luiCon Stefanoera un punto fermo del. Un titolare inamovibile, che il tecnico di Parma era riuscito a far rendere al massimo.dalloin(LaPresse) – Calciomercato.itRuben Loftus-Cheek ha certamente vissuto una grande stagione, con l’italiano alla guida, tanto da riuscire ad andare in doppia cifra. Un traguardo, quello dei dieci gol, raggiunto anche grazie alla posizione occupata durante l’ultima fase della stagione. L’ex Chelsea, di fatto, ha giocato da trequartista, quasi da punta aggiunta. Oggi con Paulo Fonseca è tutto diverso: le richieste del portoghese non corrispondono a quelle die il suo rendimento si è abbassato drasticamente.