Floriani Mussolini e i saluti romani al suo gol con la Juve Stabia | è notizia anche in Spagna

Romanoha segnato ieri il gol vittoria per lain Serie B. Oggi il pronipote di Benito– che ha scelto scientemente di inserire il cognome della madre europarlamentare Alessandra per portare questa effigie con sé – è stato subito criticato per aver innanzitutto esultato per il gol con il dito alla bocca, come a voler zittire polemiche per il suo cognome (scelto da lui apposta perché «gli piacciono le sfide» come dichiarato a novembre – o per far parlare di sé, aggiunge chi scrive) e in secundis per aver smosso alcunisulle tribune in seguito al gol, ovviamente non indotte da lui personalmente. Ne parlano oggi tutti i quotidiani, addirittura vi ha dedicato un pezzoMarca, noto giornale castigliano.Polemiche in Italia per il saluto romano dopo il gol di(Marca)Di seguito quanto scrive Marca sulla polemica nata dopo il gol del giovane calciatore:“Se Romano, pronipote del dittatore italiano, divenne famoso mesi fa quando cominciò a distinguersi nelle giovanili della Lazio, ora è tornato sulla scena segnando il suo primo gol da professionista tanto che laha vinto questo Domenica 1-0 contro il Cesena in Serie B.