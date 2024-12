Quotidiano.net - Eurojersey: è la prima azienda italiana certificata “Made green“

Leggi su Quotidiano.net

È STATA LAREALTÀ tessile del nostro Paese a conseguire, circa due mesi fa, la certificazione denominata ‘in Italy’, istituita dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per la valutazione – su base volontaria - dell’impronta ambientale generata dai prodotti di un’con sede a Caronno Pertusella (Varese), specializzata in tessuti indemagliabili e parte del colosso bergamasco del tessile Carvico, ha certificato così il proprio impegno sul fronte della sostenibilità, messo in atto già a partire dal 2007. Risale a quell’anno, infatti, l’avvio di una nuova cultura della responsabilità verso l’ambiente, la società e le persone, sancito ufficialmente dall’introduzione, nel 2008, del programma denominato ‘SensitivEcoSystem’. Una vera e propria riorganizzazione di ogni aspetto della vitale e di tutta la filiera, perseguita con l’intento di limitare fortemente l’impatto ambientale del ciclo produttivo.