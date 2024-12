361magazine.com - “D’amore e D’accordo”: il fondotinta e il correttore da utilizzare per il party di Capodanno

Leggi su 361magazine.com

Incarnato perfetto per la notte di? Le celebrities dettano legge e scelgono prodotti dal finish vellutato e luminoso. “” è la combo beauty must have per dare il benvenuto al 2025Un nome e una garanzia!è la linea beauty completa che vanta due referenze uniche e molto speciali perfette per ildi.Tra gli alleati di bellezza più importanti per una donna, ile ildella lineavanno ad ampliare la gamma di una delle collezioni make up must have firmata Bottega Verde.è infatti diventata una linea completa per l’ incarnato perfetto: alfluido, formulato per 12 ore di idratazione, dal finish mat luminoso per un colore ad alta fedeltà, si affiancano ilcompatto e il, 2 novità studiate per creare effetti modulabili e realizzare un’ampia varietà di look, sempre più personalizzati:compatto Wet&Dry – 8g con Niacinamide, estratto di Ginger prezzo di lancio – Euro 15,99in pastiglia dalla polvere finissima perfettamente modulabile e confortevole, formulata con Niacinamide ed estratto di Ginger, ad azione addolcente e lenitiva.