Quotidiano.net - Come ottenere la pensione per casalinghe/i: a quanto ammonta l’assegno

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 dicembre 2024 – Anche per le persone che trascorrono gran parte della giornata in casa, per lavare, cucinare, stirare e comunque badare a parenti allettati o ad anziani, esiste la possibilità diun assegno mensile, dopo un minimo di versamenti facoltativi, e scollegato dall'obbligo del versamento assicurativo Inail, legato invece ai possibili infortuni domestici.ottenerlo Le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari possono iscriversi al “Fondoe Casalinghi” e procedere quindi al pagamento dei contributi previdenziali. Una volta accettata la domanda di iscrizione al Fondo, il contribuente riceve al proprio domicilio la lettera di avvenuta iscrizione con il “Codice Fondo” attribuito. Il versamento può essere effettuato dal Portale dei Pagamenti, utilizzando la nuova sezione denominata “Fondoe Casalinghi”.