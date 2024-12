Lanazione.it - Sottopassaggio ’no alcol’. Due serate per i giovani

In qualche modo è anche un luogo simbolo, perché la zona è stata teatro di qualche vandalismo e in futuro sarà un luogo di naturale aggregazione per persone provenienti da tutto il mondo, quando il Comune porterà a termine il progetto di creazione dell’hub turistico. Ora il sottopasso di piazza Gramsci diventa la sede di una mobilitazione contro l’abuso di alcol. Il Comune di Siena, in collaborazione con le associazioni Wonderland e Jungle Events, organizza due eventi di sensibilizzazione rivolti ai ragazzi under 18 per promuovere una cultura del divertimento sano e consapevole, affrontando in particolare i rischi legati all’abuso di alcol. Le date da segnare sul calendario sono mercoledì 27 dicembre e lunedì 6 gennaio. Gli incontri si terranno dalle 16 alle 20 neldi piazza Gramsci, un luogo centrale di Siena che negli anni è stato appunto spesso associato ad atti di vandalismo e degrado.