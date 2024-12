Sport.quotidiano.net - Si rivede Vigevano. Quante scintille un anno fa

Penultima gara del 2024 per l’Unieuro che, alle 18, ospita al PalaGalassi l’Elachemper una sfida da non sottovalutare. Innanzitutto, per i caldi precedenti tra le due piazze: una rivalità che affonda nella notte dei tempi, rinverdita dalla sfida dello scorso aprile, terminata con l’ingresso in campo delle forze dell’ordine per sedare gli scontri tra tifoserie, e dalla successiva bollente serie playoff. Oggi, però, la formazione lombarda è in un momento di difficoltà, reduce da ben sei ko consecutivi e cerca un successo per scacciare la crisi e per dare solidità alla panchina di coach Lorenzo Pansa. D’altra parte, l’ultima vittoria conquistata dai vigevanesi, il 10 novembre, è arrivata ai danni di quella Cantù che oggi sembra la principale candidata al salto di categoria, ma anche altre big del torneo hfatto fatica contro una squadra atipica e dalla grande grinta.