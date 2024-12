Ralph Fiennes | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiè tra i più talentuosi e intensi attori della sua generazione, capace di interpretazioni memorabili che lasciano senza fiato i suoi ammiratori. Distontosi tanto in progetti più autoriali quanto in blockbuster commerciale,è ancora oggi un autentico fuoriclasse, dallo sguardo magnetico e dall’indole ineguagliabile che lo rendono straordinario ad ogni ruolo.Ecco diecida sapere su.I film di1. I film e la carriera. L’attore debutta al cinema con il film Cime tempestose (1992), per poi apparire in Schindler’s List – La lista di Schindler (1993), Quiz Show (1994), Stranger Days (1995), Il paziente inglese (1996), Oscar e Lucinda (1997), The Avengers – Agenti speciali (1998), Sunshine (1999), Spider (2002), Red Dragon (2002) e Un amore a 5 stelle (2002).