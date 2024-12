Oristanio incanta in Venezia-Cagliari | la situazione di mercato con l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Gaetanoancora con la maglia del, tanto da essere tra i protagonisti – insieme al nerazzurro Filip Stankovic – della vittoria dei lagunari contro il. Conche guarda al suo futuro. PROTAGONISTA – Diciassette presenze, due gol e tre assist. Questi i numeri stagionali di Gaetano, trequartista cresciuto nelle giovanili dele .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calcioInter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (in: ladicon)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati