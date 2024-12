Zonawrestling.net - No, non è morto Rey Mysterio, però un po’ vogliono farvelo credere

“Ciao ho letto in giro che èRey, è vero?”Questo messaggio, ricevuto oggi sulla pagina di Zona Wrestling, è l’ennesima conferma di quanto in basso sia caduta in basso l’informazione online. Una ragazza spaventata che crede siauno dei suoi idoli, Reydella WWE, vittima dell’ennesimo gioco al massacro dei click. Mi mostrava un post di una nota radio italiana, dove veniva mostrata spudoratamente la foto di Rey, quello vivo, quello della WWE. La verità? ÈReySenior, lo zio del Reyche tutti conoscono. Un lottatore leggendario della lucha libre messicana che ha prestato il suo nome al nipote, come vuole la tradizione in questo sport. Ma questa precisazione, così semplice e doverosa, in molti giornali italiani non la troverete.