Pianetamilan.it - Milan, Baresi: “Avere uno stadio moderno darebbe un impulso alla nostra…”

Franco, leggenda dele uno dei simboli più rappresentativi della storia del club, ha recentemente condiviso il suo pensiero riguardo al futuro rossonero in un documento redatto dHarvard Business School, che esamina vari aspetti del progettosotto la guida della nuova proprietà. In particolare,si è concentrato sul tema cruciale del nuovo, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante per le prospettive future del club. “unoche sia compatibile con gli standard di oggi,anche un importantenostra dimensione calcistica." L’ex capitano ha sottolineato comeuno, che rispetti gli standard attuali, sarebbe un passo fondamentale per il. Non solo dal punto di vista strutturale ed economico, ma anche per dare un significativocrescita della dimensione calcistica del club.