Maria Corleone 2 quando va in onda su Canale 5 le anticipazioni della seconda stagione

Concluso Il Patriarca, si attende soltanto l’inizio di2. L’action-thriller di5 ha aperto la nuovatelevisiva Mediaset con una nuova storia di mafia incentrata sul personaggio femminile interpretato da Rosa Diletta Rossi. Nonostante gli ascolti non entusiasmanti, il pubblico ha espresso dei giudizi contrastanti, pressoché positivi. Il paragone con Rosy Abate era inevitabile e i fedelissimi fanRegina di Palermo non hanno apprezzato questa novità, ritenendola addirittura una “brutta copia”precedente. Ecco cosa ha in mente Taodue sul futurosecva in2 ?2 si farà, la secarriva nel 2025 su2 è stato rinnovato fin da subito. Le registrazioni sono già terminate e tutti i protagonisti principali sono tornati sul set.