Lapresse.it - Magdeburgo, l’attentatore arrestato portato davanti al giudice

Leggi su Lapresse.it

Il sospettatodopo l’attacco a un mercatino di Natale in Germania, a, è statoa unsabato sera, 21 dicembre. Diversi media tedeschi hanno identificato l’uomo come Taleb A..Il 50enne è indagato per cinque omicidi e 205 tentativi di omicidio, ha dichiarato il procuratore Horst Walter Nopens in una conferenza stampa. Cinque persone, tra cui un bambino di nove anni, sono state uccise: con un’auto lanciata sulla folla, l’uomo ha investito le persone che si trovavano al mercatino di Natale nella città divenerdì.