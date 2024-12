Ilrestodelcarlino.it - Lancia un petardo e perde due dita di una mano

Reggio Emilia, 22 dicembre 2024 - Manca più di una settimana al Veglione ma già si registra il primo incidente da esplosione dei tradizionali botti di Capodanno. Questo pomeriggio a Bagnolo, mentre stavando un, un uomo di 47 anni è rimasto ferito a unando due falangi. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Correggio. Il cittadino, classe ‘77 di origine moldava, è stato portato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Non è in pericolo di vita. Ulteriori accertamenti ancora in corso a cura dei carabinieri di Correggio e di Bagnolo.