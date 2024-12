Ilgiorno.it - Ladro al supermercato. Scappa con il salmone nascosto nello zaino

È diventato in qualche modo lo spauracchio dei punti vendita di prodotti alimentari del territorio, soprattutto nella zona dell’Oltrestazione: approfitta degli orari in cui è assente il personale di controllo all’uscita e, impunemente, riempie loper poi superare le casse e andarsene indisturbato malgrado in molti si siano accorti di quanto successo provando ad avvertire il personale. Ancora ieri il "solito noto" ha preso di mira il supermarket MD di viale Sabotino. Intorno alle 11 è entrato nel market, ha preso una trentina di confezioni diaffumicato dal bancone e dopo averli messiè uscito a lato delle casse mentre numerosi presenti segnalavano al personale quanto stava succedendo. La mancanza di addetti alla sicurezza ha però consigliato, per evitare ulteriori problemi, ogni tentativo di trattenere l’uomo, già conosciuto nella zona per le sue scorribande.