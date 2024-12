Ilrestodelcarlino.it - La Lube ritrova il campionato. Arriva Milano nel fortino Eurosuole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scatta oggi il trittico lombardo di fine anno per la, impegnata alle 18 contro l’Allianzall’Forum in un match valido per la seconda giornata di ritorno di SuperLega. Sarà l’ultimo test prima di Natale e come detto il primo di tre di fila contro formazioni della Lombardia, perché poi a Santo Stefano i biancorossi avranno la trasferta a Monza ed il 29 torneranno a Civitanova per affrontare ancoraper l’importantissima gara secca che vale il pass per la Final Four di Coppa Italia. Il collettivo del coach Gianpaolo Medei torna a giocare per ildopo tre settimane esatte, reduce dall’esperienza non esaltante al Mondiale per Club in Brasile e dal comodo 3-1 con cui giovedì si è sbarazzato dei serbi del Topola raggiungendo i quarti di finale di Challenge Cup.