Inter-news.it - Inter-Como, probabile formazione: Inzaghi chiaro! Una vera bagarre

Leggi su Inter-news.it

Domani, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Circa un’ora fa ha parlato Simonein conferenza stampa, dando alcuni importanti aggiornamenti. EMERGENZA –chiuderà la giornata numero 17 della Serie A, poi la ripresa sarà immediatamente dopo Natale. I nerazzurri, domani sera a San Siro, se la vedranno contro la .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (! Una)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati