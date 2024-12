Gisèle Pelicot, le foto della figlia Caroline e delle nipoti nel pc del marito stupratore. Lui in aula ha negato, ma i dubbi della famiglia rimangono

Leggi su Open.online

Anche se si è chiuso il processo di, stuprata e filmata da incosciente per circa 10 anni dale da sconosciuti contattati da lui,ombre sulla. A riportarlo oggi è il CorriereSera, parlando dei sospetti dei figli, 45 anni, David (50) e Florian (28).Darian continuerà a vivere con ilo di essere stata sottoposta allo stesso trattamento, di avere subito anche lei violenze spaventose,quali però non c’è traccia.e altri 50 uomini sono staticondannati il 19 dicembre: lui a 20 anni. Nel suo pc sono state ritrovate dueaddormentata, priva di vestiti, con addosso biancheria intima non sua, e anche altrene, scambiate poi sul sito Coco.fr che ha usato per reclutare gli altri condannati.