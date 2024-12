Ilrestodelcarlino.it - Cucciolo di istrice in salvo. “Sarebbe morto di freddo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Polo (Reggio Emilia), 22 dicembre 2024 –in difficoltà a causa delsalvato da due cittadini e da Ivano Chiapponi, responsabile del Rifugio Matildico di Caverzana di San Polo. Nei giorni scorsi undiin ipotermia è stato notato, nel comune di San Polo, da due uomini che hanno poi allertato il Rifugio Matildico. Chiapponi ha poi raggiunto la zona in cui si trovava l’animale, recuperato e trasferito nel centro di Caverzana per tutte le cure e l’assistenza del caso. “È stato stabilizzato e visitato dal veterinario – dice Chiapponi –. L’sta mangiando, ma le sue condizioni non sono ancora buone. Speriamo in una sua ripresa per poi effettuare, nei prossimi mesi, la sua liberazione in primavera”. Quando è arrivato al Rifugio il“era già in ipotermia: fortunatamente è stato trovato da queste persone che hanno lanciato l’allarme.