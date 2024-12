Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Coppa del Mondo in Olanda. Gariboldi 23esima, miglior italiana

Positiva prova indelieri a Hulst () per Rebecca(foto) che ha concluso al 23° posto ee delle italiane ed oggi sarà impegnata a Zonhoven (Belgio) dove cercherà diare ancora la sua classifica in. Domani sarà al via sempre nelle Fiandre nella prova del Prestige a Mol-Zivercross. Assieme aè impegnata l’altra portacolori dell’Ale Cycling Team Modena del presidente Stefano Belloi, Eva Lechner che è terminata 45esima tra le cento al via. La folta schiera dei componenti della compagine modenese diretta da Milena Cavani sarà impegnata nella gara nazionale di Forlì che scatterà alle ore 10 con la prova Open/M che vedrà al via i serramazzonesi Alessandro Ingrami tra gli juniores e Giacomo Ghiaroni tra gli under 23 che cercheranno di bissare i successi di domenica scorsa a Riccione e tra i master per i colori gialloblù gareggeranno Luigi Ghiaroni (Bici x tutti Gorzano) ,Remo Bardelli e Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto) con obiettivo vittoria eare la griglia ai tricolori di gennaio.