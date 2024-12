Scuolalink.it - Calo demografico e Università: oltre 400 mila studenti in meno entro il 2041, Anief chiede misure immediate

Il drasticoin Italia avrà un impatto significativo sul settore dell’istruzione, con una previsione di 415.000universitari inil, pari a una riduzione del 21% degli attuali iscritti. Questo scenario preoccupa il sindacato, cheinterventi strategici per contrastare questa tendenza, ridurre il precariato e migliorare il sistema di orientamento post-diploma. Vediamo quali sono le richieste e le proposte per affrontare questa emergenza. Il problema delincide sulle iscrizioni universitarie con conseguenze devastanti per l’economia Secondo il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ildegli iscritti potrebbe causare una significativa riduzione del numero di laureati, con gravi conseguenze per i settori strategici dell’economia italiana.