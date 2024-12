Tvpertutti.it - Bianca Guaccero e Giovanni presto sposi dopo Ballando: annuncio

Leggi su Tvpertutti.it

L'ultima puntata dicon le Stelle ha coronato il percorso straordinario diPernice, non solo con la vittoria, ma anche con una storia d'amore nata tra un passo di danza e l'altro. Ospiti a Domenica In di Mara Venier, i due hanno raccontato il loro viaggio a, lasciando trapelare dettagli inediti sulla loro relazione e sui futuri progetti, tra cui il matrimonio.Nel salotto di Domenica In,ha condiviso come il rapporto conPernice si sia trasformato in amore. "Lui già mi piaceva, ma io sono contorta, allora lo allontanavo. Non volevo farmi sgamare", ha confessato l'attrice pugliese, aggiungendo: "Abbiamo iniziato a ridere e a fare cose che solo io potevo capire. Ho trovato in lui qualcuno che era peggio di me. È stato naturale, sono cose che non puoi controllare".