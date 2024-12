Iltempo.it - Ballando da record: Milly chiude con il colpaccio. Assente Mariotto

Sabato televisivo pre-natalizio quello di ieri, 21 dicembre 2024, monopolizzato dalla finale della diciannovesima edizione dicon le stelle condotto daCarlucci. La vittoria è andata alla coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che ha trionfato sulle coppie formate da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca (secondo posto) e Federica Nargi e Luca Favilla (terzi classificati). Dalla giuria mancava Guillermo, infortunatosi a Ryad. Quanto agli ascolti, il talent danzante di Rai1 ha totalizzato il 34.1% pari a 4.147.000 spettatori, in salita rispetto a sette giorni fa. L'anno scorso la finale aveva conquistato una media di 3.912.000 spettatori pari al 28.5%. E la percentuale di share di ieri sera non si vedeva più dalla prima edizione. Tornando ai dati Auditel di ieri sera, su Canale5, il film in prima Tv Improvvisamente Natale ha raccolto il 10.