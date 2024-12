Laprimapagina.it - Atalanta, undicesima vittoria di fila: CDK trascina la Dea nella corsa scudetto

L’continua la sua marcia trionfale, vincendo l’partita consecutiva in campionato e mantenendo il primo posto in classifica, nonostante la tenace resistenza di un ottimo Empoli. La partita si mette subito in salita per i nerazzurri: al 13?, infatti, è Colombo a sbloccare il risultato, approfittando di una disattenzione difensiva sugli sviluppi di una rimessa laterale. Un errore che mette subito sotto pressione la Dea.Poco dopo, però, l’subisce anche un infortunio importante: Retegui, alle prese con un problema al flessore, è costretto a lasciare il campo, lasciando spazio a Zaniolo. Ma la squadra di Gasperini non si demoralizza e trova la forza di reagire. Al 34? è Charles De Ketelaere, in grande spolvero, a pareggiare i conti con una conclusione chirurgica. E non è finita: proprio in pieno recupero, Lookman firma il sorpasso, portando l’in vantaggio prima dell’intervallo.