WWE | Naomi sostituisce Jade Cargill e viene riconosciuta campionessa di coppia

Come sappiamo,ha subito un attacco da parte di un misterioso aggressore durante l’episodio di SmackDown del 22 novembre finendo in infermeria. Il segmento è servito a mettere off screenper via di un reale infortunio. Bianca Belair si è trovata quindi priva della compagna di team con cui deteneva i titoli difemminile. Ieri notte a SmackDown novità sul destino delle cinture.al posto diBianca Belair ha trovato una nuova compagna di tag team in. Ieri notte a SmackDown,ha sostituito l’infortunataed insieme a Bianca ha difeso il WWE Women’s Tag Team Title contro Nia Jax e Candice LeRae. Bianca ehanno portato a casa la vittoria confermandosi campionesse e solo alloraha accettato di tenere tra le mani la cintura.