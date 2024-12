Ilgiorno.it - Vento, maxi-piogge, siccità: in Lombardia danni da eventi estremi per quasi due miliardi

Milano – Un miliardo e 700 milioni. L’ultimo conto per iprovocati dagliclimaticiinè stato tra i più salati. I Comuni che nel 2023 hanno chiesto ristori dopo essere stati colpiti da frane, esondazioni, raffiche disono stati 334 (il record è di 92 nel Bresciano). Un sindaco su quattro ha bussato alla Regione e al Governo . Per avere il bilancio del 2024 è questione di qualche mese, il tempo che gli uffici mettano a sistema le domande di risarcimento arrivate in questi mesi. I primi parziali, però, promettono male. Da gennaio ad agosto, glisono stati 190 in Italia: di questi 62 hanno interessato la, la regione più colpita. Solo nella prima parte di luglio, degli oltre cento episodi tra tempeste di, nubifragi e grandinate, più di uno su tre si è verificato qui.