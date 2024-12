Lapresse.it - Serie A, Torino-Bologna 0-2: decidono Dallinga e l’ex Pobega

Leggi su Lapresse.it

Un solidosi impone per 2-0 in casa del, nell’anticipo della 17/a giornata diA. Tre punti meritati per la squadra di Italiano, che ha dominato in lungo e in largo di fronte ad una squadra in piena crisi e a lungo contestata dalla tifoseria insieme al presidente Cairo presente in tribuna.Il racconto del matchPrimo tempo equilibrato, con diversi capovolgimenti di fronte e duri contrasti. Ilha la grande chance di sbloccare il risultato già dopo 8? quando Castro si fa parare da Milinkovic-Savic un rigore concesso dall’arbitro dopo un contatto sospetto in area granata. Nella ripresa i rossoblu sfiorano a ripetizione il gol colpendo anche una traversa con. Poi al 71? ci pensa l’olandesea bucare la porta granata con un tocco sotto misura, su assist da sinistra di Miranda.