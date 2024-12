Thesocialpost.it - Reggio Calabria, minorenne violentata in gruppo e ripresa: 3 persone in carcere

Tre ragazzi provenienti dalla provincia disono stati arrestati dalla polizia e trasferiti in un istituto penale minorile con l'accusa di violenza sessuale diaggravata nei confronti di una. I presunti reati sarebbero stati perpetrati in diverse occasioni tra gennaio 2022 e novembre 2023, periodo durante il quale anche gli indagati erano minorenni. Si sostiene che abbiano abusato della vittima senza il suo consenso, costringendola a subire riprese video delle violenze e deridendola con insulti, mostrando un evidente disprezzo per la dignità femminile.L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa martedì 17 dicembre dal giudice per le indagini preliminari per i minorenni disu richiesta della Procura minorile, e l'operazione è stata eseguita sabato mattina all'alba.