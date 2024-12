Oasport.it - Perché non basterà DAZN per guardare Usyk-Fury: cosa fare per guardare il match in streaming

Nella tarda serata italiana di oggi si disputerà l'attesissimo incontro di boxe tra Oleksandre Usyk e Tyson Fury, che si affronteranno a Riad, in Arabia Saudita: l'incontro clou sarà l'ottavo del programma, preceduto da ben sette match che inizieranno a partire dalle 17.10. Il main event, così come l'intero pacchetto di sfide previsto per l'evento odierno, però, vista anche l'elevata attesa mediatica costruita attorno all'incontro, non sarà visibile con il normale abbonamento a DAZN, ma occorrerà acquistare un ticket ulteriore di 19.99 € rispetto al classico pacchetto.