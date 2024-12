Quotidiano.net - Papa Francesco denuncia la crudeltà a Gaza: "Questa non è guerra"

Il, nell'incontro per gli auguri alla Curia, ha informato i cardinali della situazione in Terra Santa. "Ieri il Patriarca non lo hanno lasciato entrare a, come gli avevano promesso", ha detto riferendosi evidentemente al cardinale Pierbattista Pizzaballa, "e ieri sono stati bombardati bambini". "non è", "voglio dirlo perché tocca il cuore".è informato costantemente sulla situazione aanche attraverso la telefonata che tutti i pomeriggi fa alla parrocchia della Sacra Famiglia.