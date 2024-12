Liberoquotidiano.it - "Mariotto? Piccolo incidente prima di andare in onda": la rivelazione di Milly Carlucci

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'audio l'ho risentito. Insieme a lui, nelle quinte, c'erano molte persone e da quello che ho capito quella frase gli è scappata semplicemente perché ha avuto undiin":, intervistata da TvBlog, lo ha detto a proposito di un fuoridi Guillermo, giudice di Ballando con le Stelle, mandato indal tg satirico Striscia la Notizia su Canale 5. Fuorinel quale si sente lo stilista dire "Che figlia de.". "Non so se lui è stato punto da qualcosa o abbia urtato qualcosa - ha spiegato la conduttrice di Ballando - provocando la sua reazione, frase compresa. Era comunque una esclamazione alla romana, diciamo vernacolare, che sono convinta non volesse avere etimologicamente quel significato. Era una espressione la sua a commento di una situazione che stava vivendo in quel momento, ma non era rivolta a nessuno".