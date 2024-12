Lettera43.it - Manovra: via libera dalla Camera con 204 sì, la legge di bilancio passa al Senato

Ladei deputati ha approvato la2025 con il voto finale: i sì sono stati 204, i voti contrari 110. Sei gli astenuti. Nel pomeriggio il governo aveva incassato la fiducia posta sul provvedimento. Ladida circa 28 miliardi ha dunque superato lo scoglio di Montecitorio: il provvedimento il 23 dicembre passerà alper un rapido esame formale in commissione, poi i lavori riprenderanno dopo Natale. Il viadefinitivo in Aula a Palazzo Madama dovrebbe arrivare il 28 dicembre.dei deputati (Ansa).Maggioranza divisa sulle multe ai no vaxDurante la discussione in Aula la maggioranza si è divisa sull’odg allapresentatodeputata Pd Simona Bonafè, che mirava a «garantire la piena e rapida attuazione dei procedimenti sanzionatori» nei confronti dei ‘no vax’, «escludendo quindi ogni ulteriore proroga o modifica allavigente finalizzata a evitare che le multe ai cittadini inadempienti vengano sospese o condonate».