Legionella a Roma | casi in forte aumento è allarme

disono raddoppiati nel 2024 rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 450 infezioni dall’inizio dell’anno. Secondo i dati diffusi dal Seresmi e dall’Istituto Lazzaro Spallanzani, quasi la metà dei contagi si concentra nei quartieri centrali della Capitale, in particolare nelle aree gestite dall’Asl1. L’significativo è stato segnalato soprattutto a partire da luglio, con un tasso di trasmissione che ha superato i livelli pre-pandemia. La Regione Lazio ha allertato i medici di famiglia per intensificare il monitoraggio e adottare misure di prevenzione. Nonostante l’dei contagi, l’impatto ospedaliero sembra essere contenuto rispetto agli anni passati.: cos’è e come si diffonde l’infezioneLa legionellosi, causata dal batteriopneumophila, è un’infezione che colpisce principalmente le vie respiratorie, manifestandosi con sintomi simili a quelli della polmonite.