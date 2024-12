Dilei.it - Kim Kardashian in total red: il look natalizio non è mai stato così sensuale

Un Natale all’insegna della sensualità per Kim. La popolare influencer ha scelto infatti di celebrare le feste invernali con unmolto particolare: come da tradizione ha puntato sulred, rendendo il tutto più accattivante con cut-out ed una scollatura vertiginosa.Ildi KimKimha fatto dell’audacia in fatto diil suo marchio di fabbrica. E anche in vista del Natale ha scelto di restare fedele alla sua immagine di sex symbol. In occasione di una cena con la sua famiglia, infatti, l’imprenditrice è stata immortalata a Los Angeles con unfestivo molto: laha puntato su un attillato abito rosso in pelle con profonda scollatura all’americana e cut-out lungo il busto. Visualizza questo post su Instagram La vita e la parte anteriore del modello erano decorati con dettagli di stringhe, mentre attraverso lo spacco posteriore della gonna ha fatto capolino uno stivale ortopedico nero: la star si è infatti rotta il piede all’inizio del mese, ed è impossibilitata a camminare con calzature ordinarie.