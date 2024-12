Investe mamma e figlio disabile sulle strisce si ferma e poi sgomma via senza prestare aiuto

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo il tragico investimento di una donna 34enne da parte di un tir, che ha salvato i due gemellini lanciando via la carrozzina a costo della sua vita, c’è da registrare un altro episodio simile che si è verificato sempre a Milano. Un uomo ha investito con la sua auto una donna di 39 anni e ildi 13 anni in carrozzina,pedonali in via Enrico De Nicola, nel quartiere milanese di Barona, per poi darsi alla fuga.Le dinamiche dell’investimento diI fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di ieri, 20 dicembre, quando l’uomo ha preso in pieno la donna che stava attraversandopedonali col, facendoli sbalzare ad almeno una decina di metri dal luogo dell’impatto. Secondo la ricostruzione l’uomo sarebbe anche sceso dall’auto ma poi, dopo aver constatato le gravi condizioni dei due feriti, è scappatosoccorso echiamare