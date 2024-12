Inter-news.it - Inter, speranza Barella prima del Como. Quattro ancora a parte

Leggi su Inter-news.it

L’prosegue la preparazione ad Appiano Gentile per la sfida di lunedì 23 dicembre contro il, valida per la 17ª giornata di Serie A. Aggiornamento riguardo le condizioni di Nicolòe non solo. IN ALLENAMENTO – Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese in Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi ha ripreso .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (del)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati